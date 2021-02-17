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Esenyurt'ta feci anlar! Anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası...

ESENYURT'ta, yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü.

Feci olay, 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti. Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş, peşinden koşan babasına teslim ederken, anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.

Yaşanan mucize kurtuluş güvenlik kamerasında

Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.

Sabah saatlerinde de kaza oldu

Aynı rampada sabah saatlerinde de benzer kazalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında yağan kar sonucunda olayın yaşandığı rampa, günün ilk saatlerinden itibaren buz tuttu. Buzlanan rampada ise aynı gün içerisinde birçok kaza yaşandı. Yaşanan kazalar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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