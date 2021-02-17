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Süleyman Özışık'ın Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın yorumu

Ayasoyfa Camii Başimamı Mehmet Boynukalın hakkında çok sert konuşan Hadi Özışık, bugün Süleyman Özışık ile Perde Arkası programında bir kez daha konuyu gündeme getirdi.

Süleyman Özışık ağabeyi Hadi Özışık'a yapılan eleştiriler üzerine 28 Şubat sürecini hatırlattı ve verilen mücadeleyi anlattı. Hadi Özışık'ın takipçileri bu videoyu dikkatle izledi ve daha önce ağır eleştiriler getirdikleri Hadi Özışık'ın özür dilemesi üzerine geri adım attı.

Özışık kardeşler yayın boyunca bu konuşmanın neden yapıldığını tartıştılar. Hadi Özışık Mehmet Boynukalın'a "Boynun devrilsin" dediği için sosyal medyada #haddinibilhadiözışık hastagi ile linç edilmişti. Yeni Akit gazetesi Özışık'ı İslam düşmanı ilan etmiş, Cumhuriyet, Halk TV, KRT, Tele1 gibi muhalif medya ise bu tartışmaya geniş yer ayırmıştı.

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