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Bursa'da kayıp doktor Mustafa Yalçın intihar etmiş! Kendine serum vermiş

BURSA'da kayağa gidiyorum diyen doktor kendini öldürmüş olarak bulundu. Doktor ağaca serum asıp kendine vermiş ve hayatını sonlandırmış.

Bursa'da, sabah 08.00 sıralarında 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı. AFAD ve JAK koordinesinde akşam saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, Yalçın'ın cansız bedenini otomobilini bıraktığı yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda buldu.

Yapılan ilk incelemede Yalçın'ın, çeşitli ilaçlardan yaptığı serum düzeneğini ağaca asıp, damar yolundan kendine bağladığı ve intihar ettiği belirlendi. Ayrıca Yalçın, karın yaklaşık yarım metre altında bulundu. Yalçın'ın cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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