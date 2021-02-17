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İzmir'de şiddetli rüzgar ve fırtına! Pasaport İskelesi'nden tüyler ürperten görüntüler

İZMİR'de günlerdir süren şiddetli fırtına tüyler ürperten manzaralara da neden oldu. İzmir'de şiddetli rüzgar halen etkisini sürdürüyor. Denizdeki dev dalgalar adeta Pasaport İskelesi'ni yuttu!

İzmir'de şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri dövmeye devam ediyor. Pasaport İskelesi'nde kameralara yansıyan görüntü olay oldu. 

Bornova'da Kazımdirik Mahallesi 216 Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın üzerine ağaç devrildi. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bornova Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce dalları budanan ağaç, daha sonra kesilerek araçlara yüklendi.

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