Üsküdar'da buzlanan yolda sokağın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde buzlanan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. O kazalardan biri de Üsküdar'da oldu.

İddiaya göre, yokuş aşağı inen bir otomobili başka bir aracı geçmek isterken sürttü. Ardından sürücüler sokak içerisinde durdu. Önündeki iki otomobilin kaza yaptığını gören taksi sürücüsü Fazıl Aydoğan da aracını durdurarak aşağıya indi.

Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip önce taksiye, ardından kaza nedeniyle bekleyen otomobillere çarptı. Bu sırada araç çevresinde bekleyenler dehşet anlarını yaşadı. Bir kişi kendini parka atarken iki kişi cipin çarpmasıyla yaralandı. Cip sürücüyü olay yerinden kaçarken yaralılar için ambulans çağrıldı.