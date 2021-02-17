Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gara tepkisi: Terbiyesiz herif

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan, "5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun" dedi