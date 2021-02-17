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POLİTİKA

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gara tepkisi: Terbiyesiz herif

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara şehitlerinin sorumlusunun Erdoğan olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan, "5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun" dedi

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