Meral Akşener'den Erdoğan'a sert tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu, yaptığı konuşmada, Suud kralı öldüğünde bile yas ilan edildiğini belirterek, "Sayın Erdoğan; Türkiye’ye, afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası, evlatlarımıza neden çok görüyorsun?" diye sordu.

Tarım Politikalarına da değinen Akşaner: ''Türkiye'nin tarım üretimi azaldı, ülkemiz tarımda yüksek ithalatçı konumuna geldi. Dilimizde tüy bitti, bir türlü anlamadılar.'' şeklinde konuştu.