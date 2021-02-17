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Meral Akşener'den Erdoğan'a sert tepki!

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu, yaptığı konuşmada, Suud kralı öldüğünde bile yas ilan edildiğini belirterek, "Sayın Erdoğan; Türkiye’ye, afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası, evlatlarımıza neden çok görüyorsun?" diye sordu.

Tarım Politikalarına da değinen Akşaner: ''Türkiye'nin tarım üretimi azaldı, ülkemiz tarımda yüksek ithalatçı konumuna geldi. Dilimizde tüy bitti, bir türlü anlamadılar.'' şeklinde konuştu.

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