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YEREL

TEM'de 8 aracın birbirine girdiği kazanın görüntüsü

İhlas Haber Ajansı

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada TEM otoyolu savaş alanına döndü. Kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Kaza, bu sabah saatlerinde TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebiyle otomobil, servis minibüsü, TIR ve kamyonlar birbirine girdi. 8 aracın karıştığı kazada araç içinde bulunanlardan bazıları yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

TEM Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayganlaşan yolda duramayan kamyonun TIR'a çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

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