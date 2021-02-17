BIST 1.537
DOLAR 7,01
EURO 8,44
ALTIN 400,25
CHP

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terbiyesiz' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 şehidin sorumlusunun Erdoğan olduğu iddiasına, "terbiyesiz" diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından "insan için ahlak elbiseden daha önemlidir" diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından videolu açıklama yaptı.  Gara'da terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 vatandaşımızı katletmesiyle ilgili Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin eleştiri oklarını üzerine çekti.

Tepkilerin odağındaki isme Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün yanıt geldi. Partisinin AK Parti Ankara il kongresinde konuşan Erdoğan, "Sen ne yüzsüzsün ya... Sende yüz var mı? 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarına Kılıçdaroğlu, dakikalar sonra Twitter adresinden videolu paylaşımla yanıt verdi. "İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir" notunu düşen Kılıçdaroğlu, hemen altında yayınladığı videoda "Kendisine 5 soru sordum en azından toplum neyin ne olup olmadığını öğrensin diye. Bütün bunları bırakıyorsun bana hakaret ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tarhana çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak lezzet!
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Elazığ'da Erdoğan'a 'açım' diye seslenmişti! Valilik'te bakın neler söyledi
TEM'de 8 aracın birbirine girdiği kazanın görüntüsü
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert tepki!
Müge Anlı canlı yayınında anne terliği yedi! Gülşen Caymaz'ın annesi şok etti
Bursa'da yolda kayan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Esenyurt'ta feci anlar! Anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası...
Süleyman Özışık'ın Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın yorumu
Bursa'da kayıp doktor Mustafa Yalçın intihar etmiş! Kendine serum vermiş