Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terbiyesiz' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından videolu açıklama yaptı. Gara'da terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 vatandaşımızı katletmesiyle ilgili Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin eleştiri oklarını üzerine çekti.

Tepkilerin odağındaki isme Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün yanıt geldi. Partisinin AK Parti Ankara il kongresinde konuşan Erdoğan, "Sen ne yüzsüzsün ya... Sende yüz var mı? 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarına Kılıçdaroğlu, dakikalar sonra Twitter adresinden videolu paylaşımla yanıt verdi. "İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir" notunu düşen Kılıçdaroğlu, hemen altında yayınladığı videoda "Kendisine 5 soru sordum en azından toplum neyin ne olup olmadığını öğrensin diye. Bütün bunları bırakıyorsun bana hakaret ediyorsun" ifadelerini kullandı.