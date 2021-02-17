Tarhana çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak lezzet!

Bütün yemek tarifleri arasında tarhana çorbası hiç şüphesiz en çok sevilenlerdendir. Ekşilisi içilir, kahvaltıda içilir, akşam yemeğinde içilir. Tarhana çorbası bir çorbanın alabileceği en güzel hallerden, çorba tariflerinden en sevilenlerinden biridir. Dilerseniz ev tarhanasını kendiniz de yapabilirsiniz. Biz size bugün Kahramanmaraş usulü tarhana çorbası tarifini vereceğiz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

Bir kase kuru sıkma tarhana, 1-1,5 litre sıcak su, 1 bardak yoğurt, 1 bardak haşlanmış nohut, üzeri izin tereyağı ve toz biber.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=9jKJdER02Nw&feature=youtu.be