Sac kavurma nasıl yapılır enfes lezzet!

Sac kavurma, etin biber ve domates ile en lezzetli birlikteliklerinden biri. Yanında pilav veya bazlamayla da tadına doyulmuyor. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden biri olan kuzu sac kavurmayı kısa sürede hazırlayarak servis edebilirsiniz. İşte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

800 Gr dana eti (veya kuzu), 2 orta boy soğan, iki adet kapya biber, 3 adet orta boy domates, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, tuz, bir cay bardağı sıvı yağ.

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