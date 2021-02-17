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Karın bölgesindeki yağlanmanın sebepleri nedir?

Karın bölgesi yağlanma bir çok kişi için ortak problem. Peki bu konuda da doğru bilinen yanlışlar var mı? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı.

Yapılan bir çok çalışma kadınların karın bölgesindeki yağlanmalardan oldukça şikayetçi olduklarını göstermektedir, sadece görsel açıdan değil sağlık açısından da tehdit oluşturan karın yağlarının sebebi nedir, ne gibi çözümler önerilmektedir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için açıkladı...

Karın bölgesi yağlanmasının ana nedeni;  genetik faktörler, insülin direnci, triod, polikistik over gibi rahatsızlıklardan kaynaklı nedenlerin yanında menopoz ve andropozdur. Cinsel hormonların azalması en büyük etkendir .

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