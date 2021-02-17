Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil" ifadelerini kullandı.