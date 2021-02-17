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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG hedeflenen tarihte hizmete sunulacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "TOGG hedeflenen tarihte hizmete sunulacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu sayede TOGG, meteorolojinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü uyarırken; yapay zeka ara yüzü ile kendisini gerçekleştirecek. İnşallah bu ve benzeri birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı.

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