Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG hedeflenen tarihte hizmete sunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu sayede TOGG, meteorolojinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü uyarırken; yapay zeka ara yüzü ile kendisini gerçekleştirecek. İnşallah bu ve benzeri birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı.