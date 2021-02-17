Fahrettin Altun'un o sözü kimleri rahatsız etti?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un terörü kınayan açıklamalarının çarpıtıldığını söyledi.

Habertürk'te ekranlara gelen Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Özışık, Fahrettin Altun'un takıntı haline getirildiğini söyleyerek atılan tweetlerin terörü kınamadan ibaret olduğunu ifade etti.

İşte Özışık'ın o sözleri;

"Fahrettin Altun'un adı geçti biraz önce. Orada Fahrettin Altun CHP'den bahsetmiyor. Şimdi tweetine baktım. Fahrettin Altun orada terörü kınayan iki tane açıklama yapıyor ve teröristlerle aynı yatağa giren partilerden bahsediyor. Bir bakıyorsun diğer taraftan Özgür Özel'den ses çıkıyor. Bir takıntı haline getirilmiş. Birçok kişi bu açıklamayı yaptı terörle ilgili ama aşağı Fahrettin Altun yukarı Fahrettin Altun! Yani Fahrettin Altun'un teröre tepki göstermesi birilerine neden bu kadar batıyor anlamış değilim."