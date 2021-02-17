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Kılıçdaroğlu bakanların Gara bilgilendirmesini neden yok saydı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, TBMM'deki Gara bilgilendirmesini yorumlarken, "Bakanlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi ama kendisi sonradan hiçbir şey olmamış gibi çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirdi. Bence hiç gerek yoktu. Doğru değildi" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te ekranlara gelen Türkiye'nin Nabzı programında gazeteciler Deniz Zeyrek, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Mustafa Kartoğlu; Veyis Ateş'in konuklarıydı. Programda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TBMM'deki Gara bilgilendirmesi de tartışıldı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla alakalı konuşmasını yorumladı. Özışık, "Bakanlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi ama kendisi sonradan hiçbir şey olmamış gibi çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirdi. Bence hiç gerek yoktu. Doğru değildi" şeklinde konuştu.

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