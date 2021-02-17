Şanlıurfa'da 65 yaş üstündeki bir vatandaş otobüse alınmayınca taş atmaya kalkıştı

ŞANLIURFA kent merkezindeki otobüs durağında bekleyen yaşlı bir vatandaş, halk otobüsüne binmek istedi. Otobüs şoförü ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolculuk yapmak isteyen vatandaşa bunun mümkün olmadığını söyleyip araca binmesine izin vermedi.

Hastaneye gitmek istediğini belirterek araca alınmamasına tepki gösteren vatandaş da eline geçirdiği taşı otobüse atmak istedi. Bu duruma otobüsteki yolcular ile çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Gerginlik, otobüs şoförünün yaşlı vatandaşı almadan yoluna devam etmesi ile sona erdi.