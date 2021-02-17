BIST 1.541
DOLAR 6,96
EURO 8,39
ALTIN 398,28
YEREL

Şanlıurfa'da 65 yaş üstündeki bir vatandaş otobüse alınmayınca taş atmaya kalkıştı

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da 65 yaş üzeri bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokakta olmaması gerektiği sırada otobüse binmek istemesi şoför tarafından engellendi. Bu duruma tepki gösteren yolcunun otobüse taş atmaya kalkışması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ŞANLIURFA kent merkezindeki otobüs durağında bekleyen yaşlı bir vatandaş, halk otobüsüne binmek istedi. Otobüs şoförü ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolculuk yapmak isteyen vatandaşa bunun mümkün olmadığını söyleyip araca binmesine izin vermedi.

Hastaneye gitmek istediğini belirterek araca alınmamasına tepki gösteren vatandaş da eline geçirdiği taşı otobüse atmak istedi. Bu duruma otobüsteki yolcular ile çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Gerginlik, otobüs şoförünün yaşlı vatandaşı almadan yoluna devam etmesi ile sona erdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şampiyonlar ligi geri döndü!
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı
Sac kavurma nasıl yapılır enfes lezzet!
Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Tarhana çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak lezzet!
Elazığ'da Erdoğan'a 'açım' diye seslenmişti! Valilik'te bakın neler söyledi
Üsküdar'da buzlanan yolda sokağın savaş alanına döndüğü anlar kamerada
TEM'de 8 aracın birbirine girdiği kazanın görüntüsü
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert tepki!