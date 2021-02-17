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Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atak helikopteri Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) yaptıklarını bildirdi. Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk ATAK helikopterine kavuşmuş oldu.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) yaptıklarını bildirdi. Demir, "Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk ATAK helikopterine kavuşmuş oldu.

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