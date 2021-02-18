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MEDYA

Masumiyet 1. bölüm fragmanı

Masumiyet dizisi 1. bölümüyle 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta olacak. Masumiyet'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Masumiyet 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet'in ilk bölümünde neler yaşanacak? Masumiyet 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın hayatı 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın ilk aşkı yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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