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Zonguldak'ta 2 genç kız birbirine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 2 genç kızın tekme tokat kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Devrek yolu caddesinde meydana geldi. 2 genç kız otobüs durağında bir anda tekme tokat kavgaya başladı. Birbirlerinin saçlarından çeken genç kızları gören vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girerken, uzun süre çaba gösterdi. Bu sırada kavga ettiği kızın cep telefonunu eline geçiren diğer kız telefonu yola fırlattı. Telefonun sahibi genç kız akan trafiğe rağmen yola çıkarak, telefonu yerden aldı ve olay yerinden uzaklaştı. Diğer kız ise otobüs durağında uzun süre bekleyerek sakinleşmeye çalıştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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