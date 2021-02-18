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Eskişehir'deki vahşette baba ve oğlunun son görüntüleri yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de evlerinde öldürülen baba ve oğlunun ortaya çıkan son görüntüleri yürekleri dağladı.

Eskişehir’de iki gün önce meydana gelen olayda Emel Tokkal, eşi İlkay Tokkal ve oğlu Doruk Tokkal evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelinin yakalanması için özel ekip kurarken cenazeler otopsilerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi.

Olayda hayatını kaybeden baba İlkay Tokkal ile oğlu Doruk Tokkal’ın öldürülmeden saatler önceki görüntüleri ortaya çıktı. Baba ve oğlu bir telefon dükkanında ellerinde tablet ile görüntülere yansıdı.

Kucağına alıp gezdirdi
Baba İlkay Tokkal'ın bir süre oğlunu kucağına aldığı, ardından çocuğun dükkan içinde gezdiği görüntüler görenlerin yüreklerini dağladı.

Öte yandan aileye ait ortaya çıkan başka bir görüntüde ise doğum günü kutladıkları görülüyor. Anne Emel, baba İlkay ve çocukları Doruk Tokkal’ın mutlu görüntüleri sevenlerinde hatıra olarak kaldı.

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