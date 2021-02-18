Kefaret'in başrolü Mert Fırat kırık camlar üzerinde yalınayak yürüdü!

Birçok başarılı projede rol almış olan Mert Fırat şimdiler Nurgül Yeşilçay'la birlikte Kefaret dizisinde rol alıyor. Mert Fırat, ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni yıl itibari ile kullanıma açtığı dijital platformu Exxen'de ekrana getirilen Akıl Oyunları programına konuk oldu.

Programda eğlenceli anlar yaşanırken Mert Fırat'ın , 600 adet cam kırığından oluşan 6 metrelik köprüde çıplak ayakla yürüdüğü anlar geceye damga vurdu.