Müge Anlı'yı çıldırtan olay! Programa katılmak için günlük 10 bin TL istedi

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı canlı yayınında gündeme geldi. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun Yılmaz ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Konuyla ilgili bildiklerini anlatmak için programa gelmesini istediği Coşkun Yılmaz'ın kendilerinden 10 bin TL istediğini öğrenen Müge Anlı ise sinirlerine hakim olamadı.

Coşkun Bey'in para istemesine sinirlenen Müge Anlı, şunları söyledi: