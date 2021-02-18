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Kayısı kavurması nasıl yapılır Kayseri'nin meşhur tatlısı!

Harika ve pratik bir tatlı tarifimiz var: Kayısı kavurması.! İşte sizler için tarifi...

Eskilerin uzun kış gecelerinde yedikleri bu tatlı Malatya mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Kayısı kavurması şekerin az olduğu zamanlarda üzerine pekmez dökülerek pişirilirmiş, Arzuya göre şekersiz de hazırlayabileceğiniz bu lezzet, tatlı krizleriniz tuttuğunda da pratikliğiyle yardımınıza koşacaktır. Afiyet olsun.

Malzemeler;

300 gr kuru kayısı, 500 ml Sıcak su, 1 yemek kaşığı tereyağ, 2 yemek kaşığı bal, sosu İçin 1 yemek kaşığı tereyağ, yarım su bardağı ceviz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=tb001Fsmi2Y&feature=youtu.be

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