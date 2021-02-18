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DÜNYA

Peru'da polis sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadını öptü

Demirören Haber Ajansı

Peru'nun başkenti Lima'da bir polis memuru, sokağa çıkma kısıtlamasını delen kadına ceza kesmek yerine öpünce görevinden alındı. 

Peru'nun başkenti Lima'da sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını hiçe sayan bir kadın, polis memuru tarafından durduruldu. Kadınla kısa süre konuşan polis memuru, daha sonra maskesini indirdi. Kısıtlamayı delen kadın, ceza kesileceğini anladığı an polis memurunu öpmeye çalıştı.

O anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayda alınırken; polis memurunun kısıtlamayı delen kadını öptüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis memuru görevden alındı.

Lima Polis Departmanı tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada; polis memurunun görevi kötüye kullanması nedeniyle görevinden alındığı açıklanırken, "Kabul edilemez bir olay. Halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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