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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 sorusuna Hadi Özışık'ın cevabı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın kendisi ile görüşmesinden, operasyon ile ilgili bilgilendirilmesinden sonra Gara bölgesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana sorular yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM haftalık grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Gara'da terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı katletmesi vardı. 

"Erdoğan "bir müjde vereceğim" dedi. Ama bunların tamamı şehit oldu." diyen Kılıçdaroğlu, davulla zurnayla operasyona çıkıldığını savunarak, Erdoğan'dan cevabını istediği 5 soruyu kamuoyu ile paylaştı. Hadi Özışık bu konuyu Perde Arkası Programında masaya yatırdı... 

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