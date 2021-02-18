Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 sorusuna Hadi Özışık'ın cevabı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM haftalık grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Gara'da terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı katletmesi vardı.

"Erdoğan "bir müjde vereceğim" dedi. Ama bunların tamamı şehit oldu." diyen Kılıçdaroğlu, davulla zurnayla operasyona çıkıldığını savunarak, Erdoğan'dan cevabını istediği 5 soruyu kamuoyu ile paylaştı. Hadi Özışık bu konuyu Perde Arkası Programında masaya yatırdı...