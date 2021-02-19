BIST 1.556
DOLAR 6,97
EURO 8,45
ALTIN 397,11
İNTERNETHABER TV

Teff tohumunu tüketirken çok dikkat edin!

Son dönemlerde oldukça popülerleşen ve zayıflamaya etkisi olduğu düşünülen teff tohumu gerçekten düşünüldüğü gibi zayıflamaya yardımcı oluyor mu, faydaları ve zararları neler? İşte teff tohumu hakkında bilinmeyenler!

Kuzey Etiyopya'da yetişen bir bitki olan Teff, minik taneciklere sahip olan bir tahıl çeşididir. Bu bitki, yapılan araştırmalara göre dünyanın en ufak tahıl tanesi olma özelliğine de sahip. Beyaz, kırmızı ve kahverengi olmak üzere 3 çeşidi bulunan teff tohumunun özellikleri de türüne göre farklılık gösterir. Son dönemlerde teff tohumunun zayıflattığına dair pek çok söylenti var peki bu söylentiler gerçeği yansıtıyor mu popülerleşen teff tohumu zayıflamaya yardımcı olur mu? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için cevapladı...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'a sorunsuz iniş yaptı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Gürkan Hacır'dan HDP'ye kurşun sözler
Maraşlı 7. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı
"Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine inmesi
Özışık ve Yarkadaş arasında mektup polemiği
Ekvador'da muhabir canlı yayındayken soyuldu
Peru'da polis sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadını öptü
Hulusi Akar'dan NATO toplantısında terör mesajı