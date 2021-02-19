Teff tohumunu tüketirken çok dikkat edin!

Kuzey Etiyopya'da yetişen bir bitki olan Teff, minik taneciklere sahip olan bir tahıl çeşididir. Bu bitki, yapılan araştırmalara göre dünyanın en ufak tahıl tanesi olma özelliğine de sahip. Beyaz, kırmızı ve kahverengi olmak üzere 3 çeşidi bulunan teff tohumunun özellikleri de türüne göre farklılık gösterir. Son dönemlerde teff tohumunun zayıflattığına dair pek çok söylenti var peki bu söylentiler gerçeği yansıtıyor mu popülerleşen teff tohumu zayıflamaya yardımcı olur mu? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için cevapladı...