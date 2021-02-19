Gürkan Hacır'dan HDP'ye kurşun sözler

Gazeteci Gürkan Hacır, HDP'nin Türkiye ile büyük bir ayrışma yaşadığını söyledi. Türkiye partisi olma iddiasındaki bir partinin Türkiye'ye dair hiçbir sorunu dile getirmediğini söyleyen Hacır, HDP'nin terörle arasına mesafe koymadığı gibi Türkiye'yi uluslararası konularda yalnız bıraktığını ifade etti.

Gürkan Hacır, TV 100'de gazeteciler Hadi Özışık, Barış Yarkadaş ve Metin Özkan'ın da katıldığı programda konuştu. Moderatörlüğünü Ahu Özyurt'ın yaptığı programda HDP'yi sert bir dille eleştiren Hacır, HDP'nin etnik meselesi dışında ürettiği herhangi bir polikasının olmadığına dikkat çekti.

İşte Hacır'ın "Sağlı Sollu" programındaki HDP ile ilgili o sözleri;

"HDP'ye yöneltilmesi gereken ciddi eleştiriler var. Biz bunları televizyon ekranlarından dile getirmiyoruz. HDP bir tabanı kontrol ediyor veya konsolide ediyor. Onun da argümanlarını ortaya koymak lazım?

"Ürettiğin bir politika var mı?"

Ne yapıyorsun sen? Sen bugüne kadar Türkiye partisi olmak için çaba sarf ediyordun güya, sözüm ona! Türkiye'nin etnik meselesi dışında, herhangi bir ürettiğin politika var mı?

Ne yapıyorsun? Türkiye'nin yoksulluğuyla ilgili. Varsa yoksa devlet baskısı var! Ya tamam sen bunu kendine tarz edinmiş olabilirsin ama bir siyasi parti, kitle partisi olduğunu düşünen bir parti. Arkadaş sen başka bir konuda siyaset üretmez misin? Fikir beyan etmez misin?

"Duymazdan geliyorlar"

Türkiye'nin bütün partilerin ittifak ettiği, uluslararası problemlerde sessiz kalıyorlar. Bizim Kıbrıs sorunumuz var, Yunanistan ile problemimiz var, Doğu Akdeniz var, Ermenistan ile problemimiz var! Evet ama seslerini çıkarmıyorlar, duymazdan geliyorlar.

"Sen nasıl 1915'e soykırım dersin"

Bizim tarih tezlerimizle problemleri var. 1915'e soykırım diye bakıyorlar kardeşim. Senin orada oturduğun Gazi Meclis, bizim bu tarih tezimiz üzerine kurulu. Sen nasıl 1915'e soykırım dersin! Şehitlerimiz orada duruyor. Biz bu tezi ispatlamak için 1920'lerden itibaren bütün dış politikamız bunun üzerine kuruludur. Biz tarih konusunda da ayrışıyoruz.

"Ayrıştığımız temelde çok önemli problemler var"

Sadece mesele etnik, kendilerinin söylediği gibi Kürt falan meselesi değil. ayrıştığımız temelde çok önemli problemler var. Sen Türkiye partisi olma iddiasındasın ama Türkiye'ye dair hiçbir sorun dile getirmiyorsun. Türkiye'yi uluslararası meselelerde yalnız bırakıyorsun ve bizim tarih tezimize sahip çıkmıyorsun."