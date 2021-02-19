Özışık ve Yarkadaş arasında mektup polemiği

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gara'da PKK'nın katlettiği vatandaşlarımızla ilgili "Hiçbir şey yapılmadı" eleştirisinin "devleti aciz gösterme" gayretinin bir parçası olduğunu söyledi. Özışık, askeri operasyon yerine Abdullah Öcalan devreye sokulabilirdi tezine ise karşı çıktı.

Hadi Özışık, Ahu Özyurt'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sağlı Sollu" programında konuştu.

Gazeteciler Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve Metin Özkan'ın katıldığı programda Gara operasyonunu değerlendiren Hadi Özışık, hükümetin Gara'da rehin tutulan vatandaşlarımızla ilgili hiçbir şey yapılmadığı düşüncesinin devleti aciz göstermek olduğunu söyledi.

Programda mektup tartışmalarına da değinen Özışık, Murat Karayılan'ın Abdullah Öcalan'ı dinlemeyeceğini söyleyerek İstanbul seçimlerini hatırlattı.

İşte programda Hadi Özışık ve Barış Yarkadaş arasında yaşanan o mektup polemiği;

Hadi Özışık: "Abdullah Öcalan'dan mektup almasını biliyordun. Bir mektup daha alsaydın o çocuklar için" deniyor. Bakın o mektubun alınması yanlıştı. Ben o günde söyledim bugün de söylüyorum. Ben şimdi sana soruyorum? O mektubun AK Parti'ye bir faydası oldu mu?

Barış Yarkadaş: Tabii ki olmadı ama faydası olsun diye yaptılar. Yanlış hesap yaptılar, geriye döndü.

Hadi Özışık: Peki mektubu yazan kimdi? Abdullah Öcalan. Dinlemeyen kimdi? Karayılan "Biz talimat veriyoruz oylarınızı Ekrem İmamoğlu'na verin" dedi. Abdullah Öcalan'ı dinlemedi.

Varsayalım Abdullah Öcalan bir mektup yazdırıp getirdiler dediler ki "Bu çocukları derhal bırakın". Karayılan da "Bırakmıyorum" dedi. Senin tavrın ne olacak bana söyler misin? "Gittin, diz çöktün, Abdullah Öcalan'dan mektup aldın, o çocuklar da öldürüldü" demeyecek miydin?"