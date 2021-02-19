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Şarkıcı Nilüfer de korona aşısı oldu sol kol detayı!

Şarkıcı Nilüfer de koronavirüs aşısı oldu. O anları paylaşan Nilüfer'in bir takipçisi yaptığı yorumla ünlü şarkıcıyı kızdırdı.

Nilüfer korona aşısı olduğu anın görüntüsünü paylaştı. Bir takipçisi "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" deyip gülücük emojileri koydu.

Nilüfer kendisiyle dalga geçen takipçisine "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer'den özür diledi.

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