Şarkıcı Nilüfer de korona aşısı oldu sol kol detayı!

Nilüfer korona aşısı olduğu anın görüntüsünü paylaştı. Bir takipçisi "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" deyip gülücük emojileri koydu.

Nilüfer kendisiyle dalga geçen takipçisine "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer'den özür diledi.