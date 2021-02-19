Boğa haftalık burç yorumları 22-28 Şubat yoğun bir hafta sizleri bekliyor!

Uygur Gür, 22-28 Şubat Boğa burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, Boğa burçları için çarşamba gününe dikkat diyor. Zira salı günü Boğa burçlarını Ay Pluto karşıtlığı bekliyor. İşte bu hafta Boğa burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

22-28 Şubat haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak demek ki planlarınız, kararlarınız ön plana çıkacak zihniniz çok yoğun haftanın ilk yarısı ve bunları paylaşmak, anlatmak istiyorsunuz biraz da duygusalsınız. Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı var kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. Çarşamba öğleden sonra cuma akşamına kadar Ay Aslan burcuna girecek demek ki ailevi konular ön plana çıkıyor!