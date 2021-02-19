Adana'da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

Olay, 3 gün önce Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Şahin B.'nin (30) darbettiği Fatma B.'nin çığlık seslerini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin zili çavda evde Şahin B., kapının önüne çıktı. Bu sırada eşi Fatma B., mahalledeki vatandaşların bakışları arasında balkondan düştü.

Çocuklarının gözü önünde düştü

Fatma B.’nin düşme anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay sırasında çevredeki kalabalığın tepki verdiği, çocukların kaçıştığı görüldü.

Hastaneye kaldırıldı

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma B., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma B.’nin iki ayağı ve belinin kırıldığı saptandı. Tedavisi süren Fatma B.’nin beline platin takıldığı, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Polis, Fatma B.’nin intihara mı teşebbüs ettiği, yoksa kazara mı düştüğünü araştırıyor.