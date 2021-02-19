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Koç 22-28 Şubat haftalık burç yorumları gündeminiz aşk!

22-28 Şubat haftası Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 22-28 Şubat haftası Koç burcu yorumu...

Koç burcu 22-28 Şubat haftalık burç yorumları Ay Yengeç burcunda başlıyor. Çarşamba sabahına dikkat etmelisiniz Koçlar zira Ay Pluto karşıtlığı sizleri duygusal olarak yıpratabilir.  İşte 22-28 Şubat Koç haftalık burç yorumlarının detayları...

22-28 Şubat haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak demek ki ailevi konular, aileden gelebilecek haberler ön plana çıkacak. Çarşamba sabahı Ay Pluto karşıtlığı olacak kendinizi duygusal olarak bastırılmış hissedebilirsiniz buna dikkat edin. Çarşamba öğleden sonra Ay artık Aslan burcuna geçiyor ve cumaya kadar orada artık sizin gündeminiz daha çok aşk olacak!

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