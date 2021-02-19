Bursa'da feci kaza! Ters yönde hız yapıp otobüsle çarpıştılar: 2 ölü, 10 yaralı
BURSA'da ters yöne giren otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.
Gebze-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi mevkisinde Hasan Barca, 07 BAV 32 plakalı otomobiliyle otoyolda, ters yöne girerek hız yaptı.
Otomobil, karşı yönden gelen ve Tekirdağ’dan İzmir’e giden S.C. (38) yönetimindeki yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Feci kaza kamerada
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, Barca ve beraberindeki Raifcan Kaplan sıkışarak, hayatlarını kaybetti.
Otobüsteki 10 yolcu da yaralandı. Kaza anı otoyol kamerasınca kaydedildi.