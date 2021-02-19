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Batman'da tamirci hayatının şokunu yaşadı! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı

BATMAN'da teknik serviste arızalı telefon tamir sırasında bir anda alev aldı. Korku dolu anlar dükkanda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman’da bir müşteri tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu, telefonun sorununu öğrenmek için açmaya çalıştı. Telefon bataryasının şiştiğini fark eden teknik servis sorumlusu, bataryayı sökmeye çalıştığı sırada telefon birden alev aldı. Görevli elindeki telefonu yere atıp uzaklaşırken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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