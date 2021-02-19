Erdoğan'dan Türk aile yapısına operasyon çekiliyor uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Kadınlara yönelik hizmetlerin odağında hep ailenin yer aldığını belirten Erdoğan, erkek ailenin direğiyle kadının ailenin temeli olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle ve nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle ve sivil toplum faaliyetiyle meşgul olurken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. "