Yengeç burcu haftalık yorumu 22-28 Şubat maddi konulara dikkat!

Uygur Gür, 22-28 Şubat Yengeç burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Yengeç burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, Yengeç burçları için çarşamba gününe dikkat diyor. İşte bu hafta Yengeç burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

22-28 Şubat haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak yani duygusal olacaksınız ve iştahınız açılacaktır bunlar oldukça dikkat çekiyor. Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı olacak orada duygusal anlamda kabuklarınızı kapatacaksınız içe döneceksiniz. Çarşamba öğleden sonra Ay Aslan burcuna girecek cuma akşamına kadar demek ki haftanın geri kalanı maddi konular dikkat çekecek!