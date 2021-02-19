Aslan 22-28 Şubat haftalık burç yorumları içe dönük bir hafta sizleri bekliyor!

Aslan burcu 22-28 Şubat haftalık burç yorumları Ay Yengeç burcunda başlıyor. Aslan haftalık burç yorumlarına göre, Çarşamba günü Ay Pluto karşıtlığı sizleri etkileyecek. İşte 22-28 Şubat Aslan haftalık burç yorumlarının detayları...

22-28 Şubat haftası Aslan burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda demek ki duygusalsınız ve içe dönüksünüz yani takıntılı bir ruh haliniz var. Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı olacak demek ki çarşamba sabahı kendi kendinizi yeme eğiliminde olabilirsiniz dikkat edin. Çarşamba öğleden sonra cumaya kadar Ay Aslan burcunda olacak demek ki o içinizde biriktirdiklerinizi haftanın ikinci yarısında anlatmaya başlıyorsunuz!