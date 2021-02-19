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Başak 22-28 Şubat haftalık burç yorumları duygusal günler sizleri bekliyor!

Başak 22-28 Şubat haftalık burç yorumları internethaber.com'da. 22-28 Şubat haftasında Başak burcunu neler bekliyor işte Uygur Gür'ün yanıtları...

22-28 Şubat haftası Başak burcunu neler bekliyor? İşte 22-28 Şubat Başak haftalık burç yorumlarının detayları... Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak demek ki iş çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz.

Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı olacak buda demek oluyor ki çarşamba sabahı duygusal olarak kendinizi bastırılmış hissedeceksiniz. Çarşamba öğleden sonra cuma akşamına kadar Ay artık Aslan burcuna girecek demek ki yalnızlık duygusu tamamen içe dönme, takıntılı ruh hali yaşayabilirsiniz. 

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