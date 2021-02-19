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Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın İngilizce konuşması olay oldu!

ATV'de ekrana getirilen Akıncı dizisinde başrol olarak yer alan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile gündem oldu. Doğum gününü kutlayan yabancı hayranlarına İngilizce olarak teşekkür videosu çeken Özyıldız, beğeni topladı.

Büşra Develi ile başrollerini paylaştığı Akıncı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yeni yaşını kutlayan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, takipçilerinden gelen iyi dileklere çektiği video ile yanıt verdi. 33 yaşına giren Özyıldız, doğum gününü kutlayan yabancı hayranlarına İngilizce olarak teşekkür videosu çekti.

Üzerinde ünlü oyuncunun bugüne kadar canlandırdığı tüm karakterlerinin olduğu bir pasta yaptıran ABD'den Meksika'ya kadar binlerce fanı, Şükrü Özyıldız'ı mest etti.

Ünlü oyuncunun İngilizce konuştuğu videoyu büyük ilgi görürken sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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