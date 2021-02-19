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Kar helvası nasıl yapılır bu lezzeti mutlaka deneyin!

Karsambaç rendelenmiş buz veya veya temiz karın üzerine tatlı bir şurup ekilerek hazırlanan bir tatlıdır.

Temiz kar veya rendelenmiş buz ile hazırlanan karsambaç, çok eski zamanlardan kalma bir tariftir. Karsambaç damak zevkine göre farklı çeşitlerde yapılabilir. En bilindik olanı pekmezle yapılandır. Biz sizler için pekmezle yapılanını tercih ettik. Bu değişik lezzeti mutlaka tatmanızı öneririz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

Yeterince kar veya buz, pekmez.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=fp-vlJd__JI&feature=youtu.be

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