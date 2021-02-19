Celal Şengör tüyleri diken diken etti! İstanbul'da yalıda oturmak intihara teşebbüs

Dünyaca ünlü jeolog ve bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör beklenen İstanbul depremi için çarpıcı ifadeler kullandı. Kafa dergisinin Youtube kanalında Candaş Tolga Işık ile birlikte “Tarihin Fay Hatları” isimli program yapan Celal Şengör, beklenen büyük İstanbul depremi hakkındaşunları söyledi:

'İstanbul depremi bağımsızlığımızı elimizden alacak'

“İstanbul depreminde şehri çok büyük bir yıkım bekliyor. İstanbul depremi bağımsızlığımızı elimizden alacak. İstanbul, Türkiye’nin kalbi. Tüm sanayi İstanbul’da toplanmış durumda zaten bu nedenle Atatürk sanayiyi Anadolu’ya yaymak için çalışmalar gerçekleştirdi.”

İstanbul'un en tehlikeli yeri neresi?

İstanbul’dan geçen fay hattının iki parça halinde kırılacağını belirten Prof. Şengör, şehrin güney sahilinin en tehlikeli bölgeler olduğunu dile getirdi. "Bana bedava yalı verseler ve üzerine de altınla maaş ödeseler de yalıda oturmam" diyen Celal Şengör, “İstanbul'da sahilde oturmak, hele yalıda, intihara teşebbüs” ifadelerini kullandı.