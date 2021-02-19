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Pastırmalı omlet nasıl yapılır hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi!

Hafta sonu kahvaltılarınıza lezzet katacak bir tarifimiz var pastırmalı omlet. İşte sizler için tarifi...

Bizim için güne güzel başlamanın yolu, enfes bir kahvaltıdan geçer. Doyurucu, ağızlara layık bir kahvaltıyı kim sevmez ki zaten? İşte tam da böyle bir kahvaltının olmazsa olmazı tartışmasız omlettir. Yumurtanın en güzel hali, sebzelere, et çeşitlerine ve peynirlere en yakışan şeklidir o. Üstelik öyle de kolay yapılır ki... Biz size bu gün pastırmalı omlet tarifi vereceğiz. Hafta sonu da gelmişken sofralarınızda mutlaka yer ayırmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun... 

Malzemeler;

Tereyağ, yumurta, mantar, pastırma, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=MYk_ah91oQ0

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