Mustafa Destici'den HDP'ye kurşun sözler

ANKARA'da BBP lideri Mustafa Destici'nin CHP ziyareti konuşuluyor. CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Destici, HDP'nin bulunduğu bir mecliste Gara operasyonunun konuşulamayacağını söyledi.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan her iki lider de Gara operasyonunu değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'da 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili hükümete soru sormaya devam edeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin aksine Gara operasyonuyla ilgili iki bakanın genel başkanlara bilgi verdiğini söyleyen BBP lideri Destici, HDP'nin bulunduğu bir mecliste operasyonun ayrıntılarının konuşulamayacağını ifade etti. Destici, Pervin Buldan'a bilgi vermenin örgütün sözde lideri Duran Kalkan'a bilgi vermek anlamına geldiğini söyledi.