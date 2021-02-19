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BBP

Mustafa Destici'den HDP'ye kurşun sözler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarete BBP liderinin HDP için söylediği sözler damga vurdu.

ANKARA'da BBP lideri Mustafa Destici'nin CHP ziyareti konuşuluyor. CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Destici, HDP'nin bulunduğu bir mecliste Gara operasyonunun konuşulamayacağını söyledi.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan her iki lider de Gara operasyonunu değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'da 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili hükümete soru sormaya devam edeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin aksine Gara operasyonuyla ilgili iki bakanın genel başkanlara bilgi verdiğini söyleyen BBP lideri Destici, HDP'nin bulunduğu bir mecliste operasyonun ayrıntılarının konuşulamayacağını ifade etti. Destici, Pervin Buldan'a bilgi vermenin örgütün sözde lideri Duran Kalkan'a bilgi vermek anlamına geldiğini söyledi.

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