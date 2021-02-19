Gürsel Tekin, Selahattin Demirtaş'ın tweetini neden beğendi?

Selahattin Demirtaş'ın attığı tweeti beğenen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorusuna, "Son derece makul bir açıklama" diye cevap verdi.

Özışık'ın, "Burada PKK'ya bir kınama görüyor musunuz?" sorusu üzerine Gürsel Tekin, "Kelimelere takılmak doğru değil" dedi.

Tekin, Demirtaş'ın tweeti için şu ifadeleri kullandı:

"Açık bir şekilde kınamış. Aynı Selahattin Demirtaş, yıllar önce yaşanan patlamada da 'IŞİD'den farkınız yok' dedi. Bizim kardeşlik hukukuna ihtiyacımız var. Muhtarına nefes aldırmıyorsunuz, siyasetçisine nefes aldırmıyorsunuz. Böyle olmaz."