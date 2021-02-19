Hindistan'da düğün konvoyundaki feci kaza anı kamerada
Hindistan'ın Nai Mandi kentinde hız yapan bir kamyon, düğün alayına çarptı. Gelin, şans eseri kurtulurken; araçtan sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi.
Hindistan'ın Nai Mandi kentinde seyir halindeki düğün konvoyuna karşıdan gelen kamyon, aracın camından sarkan damadın kuzenine çarptı. O anlar, düğün konvoyuna katılan davetlilerin cep telefonuna yansıdı.
Araçta dans eden gelin, şans eseri kurtulurken; aracın camından sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi. Kaçan kamyon sürücüsü her yerde aranırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.