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DÜNYA

Hindistan'da düğün konvoyundaki feci kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı

Hindistan'ın Nai Mandi kentinde hız yapan bir kamyon, düğün alayına çarptı. Gelin, şans eseri kurtulurken; araçtan sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi.

Hindistan'ın Nai Mandi kentinde seyir halindeki düğün konvoyuna karşıdan gelen kamyon, aracın camından sarkan damadın kuzenine çarptı. O anlar, düğün konvoyuna katılan davetlilerin cep telefonuna yansıdı.

Araçta dans eden gelin, şans eseri kurtulurken; aracın camından sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi. Kaçan kamyon sürücüsü her yerde aranırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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