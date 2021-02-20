CHP'li Gürsel Tekin Selahattin Demirtaş'ın tweeti için ne dedi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Deva lideri Ali Babacan... medya, FETÖ, PKK yayın organları katliamdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ı sorumlu tutuyor. Erdoğan kendisine bu suçlamayı getiren Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açarken, tartışma iyice alevlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tüm bu tartışmalar öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i bilgilendirmişti. Bir diğer tartışma da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi kırmamak için PKK'ya "PKK terör örgütü" demesiyle yaşandı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, terör propogandası yapmamak için "PKK" ifadesini kullanmadığını açıklarken, Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, farklı bir dil kullandı... Faik Öztrak'ın sözlerine katılmayan Tekin, HDP konusunda kaçamak cevaplar verdi. Selahattin Demirtaş'ın Gara mesajı ile ilgili de yorum yapmak istemedi. İşte detaylar...