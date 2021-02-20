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Adana'da skandal görüntüler 'meyve suyu içmeyin' diyerek paylaşıldı

İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada Adana’da çekildiği iddia edilerek paylaşılan bir videoda çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görüldü.

Popüler bir sosyal medya uygulamasında yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans videolarının ardından şimdi de çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı video yüklendi.

Adana’da çekildiği belirtilen videoda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş olan meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.

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