Lavaş pizza nasıl yapılır pratik lezzet!

Pizza ustalarına taş çıkaramasanız da, aniden gelişen pizza isteğinize, acil mide gurultularına cevap verebilecek, kısa sürede servise hazırlanan pratik pizzayı keyifle yiyeceğinizden son derece eminiz. Lavaştan pizza olur mu demeyin hem çok kolay hem de oldukça lezzetli oluyor. İşte sizler için lavaş pizza tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Sosu için bir kaşık salça, bir iki diş sarımsak ya da sarımsak tozu, bir tatlı kaşığı kekik, tuz, pizzanın üzerine kaşar, sucuk, mantar, mısır, zeytin, hamuru için iki üç adet lavaş.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=VYtQZsMOHbg&feature=youtu.be