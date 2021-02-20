Kağıthane'de karda kayan taksiden atlayan yolcu kamerada

Çarşamba günü meydana gelen kazada, ara sokaktan yokuş aşağı inen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından taksi kontrolden çıkarak kaymaya başladığı görülüyor.

Görüntülerde kayan takside bulunan yolcunun paniğe kapılarak kapıyı açarak kendini dışarı attığı görülüyor. Görüntülerde yokuş aşağı geri geri kaymaya devam eden taksinin bir site duvarına çarparak durabildiği görülüyor. Kazada, sürücüsü ile müşterinin burnu dahi kanamazken, takside hasar oluştu.