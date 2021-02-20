BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
YEREL

Kağıthane'de karda kayan taksiden atlayan yolcu kamerada

İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla beraber buzlanan rampada kayan taksideki müşteri, araçtan atladı. Paniğe kapılan yolcunun araçtan atlaması ve taksinin kayma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çarşamba günü meydana gelen kazada, ara sokaktan yokuş aşağı inen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından taksi kontrolden çıkarak kaymaya başladığı görülüyor.

Görüntülerde kayan takside bulunan yolcunun paniğe kapılarak kapıyı açarak kendini dışarı attığı görülüyor. Görüntülerde yokuş aşağı geri geri kaymaya devam eden taksinin bir site duvarına çarparak durabildiği görülüyor. Kazada, sürücüsü ile müşterinin burnu dahi kanamazken, takside hasar oluştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Lavaş pizza nasıl yapılır pratik lezzet!
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin geceyi birlikte geçirdİ
Seni Çok Bekledim 5. bölüm fragmanı
Akıncı 9. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 140. bölüm fragmanı
Baraj 28. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı
Yasak Elma 99. bölüm fragmanı